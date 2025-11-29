Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 15:14
Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u mağlup etti
  • Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
  • Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Mücadele 101 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Ziraat Bankkart oldu.

101 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Halid Cerit, Ahmet Çenesiz

Alanya Belediyespor: Seganov, Furkan Dur, Saadat, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Beraat Batin Mergen)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Aykut Gedik (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun )

Setler: 18-25, 21-25, 25-13, 17-25

Süre: 101 dakika

Eshspor Haberleri