Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

- Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Mücadele 101 dakika sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Ziraat Bankkart oldu.
101 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Halid Cerit, Ahmet Çenesiz
Alanya Belediyespor: Seganov, Furkan Dur, Saadat, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Beraat Batin Mergen)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Aykut Gedik (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun )
Setler: 18-25, 21-25, 25-13, 17-25
Süre: 101 dakika