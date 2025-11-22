Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor deplasmanında kazandı

- Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 84 dakika sürdü.
- Setlerde Ziraat Bankkart, 22-25, 18-25 ve 18-25'lik skorlarla galip geldi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Cizre Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
84 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Tolgahan Dinçer
Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, İbrahim Emet, Hakan Polat, Rezaei (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Umut Durur, Emre Çevik, Mehmet Kantarcıoğlu, Hüseyin Batuhan Duman, Egehan Avcıl)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Joonas)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika