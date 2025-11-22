Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor deplasmanında kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:11
  • Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 84 dakika sürdü.
  • Setlerde Ziraat Bankkart, 22-25, 18-25 ve 18-25'lik skorlarla galip geldi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Cizre Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

84 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Recep Karakoç, Tolgahan Dinçer

Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, İbrahim Emet, Hakan Polat, Rezaei (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Umut Durur, Emre Çevik, Mehmet Kantarcıoğlu, Hüseyin Batuhan Duman, Egehan Avcıl)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Joonas)

Setler: 22-25, 18-25, 18-25

Süre: 84 dakika

