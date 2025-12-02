Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yendi

- Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ı 3-2 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 143 dakika sürdü.
- Ziraat Bankkart'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıkarken, Galatasaray sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.
Başkent ekibi sezondaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken Galatasaray, 2. mağlubiyetini aldı.
143 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)
Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Wright, Onur Günaydı)
Setler: 25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11
Süre: 143 dakika