Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 15:51
  • Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ı 3-2 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 143 dakika sürdü.
  • Ziraat Bankkart'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıkarken, Galatasaray sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.

Başkent ekibi sezondaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken Galatasaray, 2. mağlubiyetini aldı.

143 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)

Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Wright, Onur Günaydı)

Setler: 25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11

Süre: 143 dakika

Eshspor Haberleri