Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

- Ziraat Bankkart, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
- Karşılaşma Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 140 dakika sürdü.
- Setleri 28-26, 15-25, 17-25 ve 19-25 kazanan Ziraat Bankkart oldu.
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Gebze Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
140 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Taner Kabakçı, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir, Clevenot, Fornal (Berkay Bayraktar)
Setler: 28-26, 15-25, 17-25, 19-25
Süre: 140 dakika