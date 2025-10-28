Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 17:19
Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u mağlup etti
  • Ziraat Bankkart, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
  • Karşılaşma Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 140 dakika sürdü.
  • Setleri 28-26, 15-25, 17-25 ve 19-25 kazanan Ziraat Bankkart oldu.

Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Gebze Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

140 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Gebze

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Selim Kalaycı, Metin Durmuş, Taner Kabakçı, Semih Çelik, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir, Clevenot, Fornal (Berkay Bayraktar)

Setler: 28-26, 15-25, 17-25, 19-25

Süre: 140 dakika

