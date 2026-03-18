Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

138 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Eyüp Demirbiler, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Cardoso (Fatih Yörümez(L), Batu Akbaba, Kerem Süel, Fazli)

Ziraat Bankkart: Dick Kooy, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Emre Savaş, Jokela (Ahmet Karataş(L), Berkay Bayraktar, Özgür Karababa, Murat Yenipazar, Clevenot)

Setler: 16-25, 24-26, 25-19, 25-22, 11-15

Süre: 138 dakika (27, 36, 28, 31, 16)

