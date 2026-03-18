Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'ne veda etti

Efeler Ligi'nin bitimine bir hafta kala Cizre Belediyespor'dan sonra küme düşen ikinci takım da belli oldu.

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Gebze Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Akkuş Belediyespor, 2025-2026 sezonunun sonuna iki hafta kala lige veda etti.

KÜME DÜŞTÜLER

Ligi 5 galibiyet ve 19 mağlubiyetle tamamlayan Ordu temsilcisi, 6 galibiyeti bulunan İBB Spor Kulübü'nün arkasında 13. sırayı alarak küme düştü.