Vaclav Cerny milli takımdan affını istedi

Beşiktaş'ın Çekyalı oyuncusu Vaclav Cerny, son dönemde gözle görülür bir düşüş yaşıyordu.

Cerny'nin yaşadığı düşüşün sebebinin nedeni geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Bu sezon 21 lig maçında 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Cerny’nin son dönemde yaşadığı düşüşün sebebinin, eşinin rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ EŞİNİN RAHATSIZLIĞI...

Eşi ciddi sağlık problemleriyle uğraşan Cerny’nin, bu süreçte moralinin bozuk olduğu ve aile olarak psikolojik anlamda zor günler yaşadıkları öğrenildi.

Başkan Serdal Adalı da süreci bizzat takip ediyor.

Cerny’nin eşi için tüm imkanlarını seferber eden Adalı’nın bu ilgisinden, Çek futbolcunun da çok memnun olduğu belirtilmişti.

Yaşananların ardından bugün Cerny ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ

Beşiktaş'ta forma giyen Vaclav Cerny, milli takım kadrosuna çağrılmasına rağmen affını istedi.

Çekyalı futbolcunun bu kararının arkasında ailevi nedenlerin olduğu öğrenildi.

Bu sebeple milli takım kampına katılmayacak olan Cerny, milli arada kulüpten aldığı özel izinle ülkesine gidip ardından antrenmanlara katılmak üzere İstanbul'a dönecek.