Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlik karşısında zorlanmadı

- Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi.
- Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki maçta setler 25-21, 28-26 ve 25-18 sonuçlandı.
- Maç 84 dakika sürdü ve hakemler Koray Yılmazgil ile Eser Türkoğlu yönetti.
Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.
84 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)
İstanbul Gençlik: Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi, Mejias, Sercan Bıdak (Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu)
Setler: 25-21, 28-26, 25-18
Süre: 84 dakika (27, 35, 22)