Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlik karşısında zorlanmadı

Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 18:44
Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.

84 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)

İstanbul Gençlik: Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi, Mejias, Sercan Bıdak (Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu)

Setler: 25-21, 28-26, 25-18

Süre: 84 dakika (27, 35, 22)

