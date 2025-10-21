Ziraat Bankkart, Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ziraat Bankkart’ta Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal ve Bedirhan Bülbül sahada yer alırken, Berkay Bayraktar ve Burakhan Tosun yedek kulübesinde maçı takip etti.

Fenerbahçe Medicana’da ise Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze ve Yiğit Gülmezoğlu oynadı; Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez ve Halit Kurtuluş yedekler arasında bulundu.

Hakemlik görevini Ozan Sarıkaya ve Furkan Salduz üstlendi.

ŞAMPİYON ZİRAAT BANKKART

Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan maçta Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'ya karşı setleri 19-25, 25-22, 25-18, 25-17 kazanarak Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er birlikte izledi.