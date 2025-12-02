Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Dick Kooy'u kadrosuna kattı

- Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti.
- Kulüp, tecrübeli oyuncunun bu sezon takım için mücadele edeceğini belirtti.
- Kooy, daha önce Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve Türkiye'de Halkbank ile Fenerbahçe'de oynamıştı.
Voleybol Efeler Ligi'nin lideri Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Dick Kooy ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Tecrübeli smaçör Dick Kooy, bu sezon takımımız için sahada savaşacak. Aileye hoş geldin Kooy." ifadeleri kullanıldı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Kariyerinde Modena, Volley Lube, ZAKSA, Dinamo Moskova, Piacenza, Trentino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki voleybolcu, Türkiye'de Halkbank ve Fenerbahçe formalarını da giydi.