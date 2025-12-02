Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Dick Kooy'u kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Voleybol Efeler Ligi'nin lideri Ziraat Bankkart, Hollandalı smaçör Dick Kooy ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Tecrübeli smaçör Dick Kooy, bu sezon takımımız için sahada savaşacak. Aileye hoş geldin Kooy." ifadeleri kullanıldı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde Modena, Volley Lube, ZAKSA, Dinamo Moskova, Piacenza, Trentino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki voleybolcu, Türkiye'de Halkbank ve Fenerbahçe formalarını da giydi.