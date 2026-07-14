Küba'da yakıt krizi: Güneş panelli elektrikli araçlar yaygınlaştı

Küba, uzun süredir devam eden yakıt kıtlığı ve kronik elektrik kesintileriyle boğuşuyor.

ABD'nin uyguladığı 'maksimum baskı' politikası ve Venezuela'dan petrol sevkiyatlarının büyük ölçüde durması nedeniyle ada ülkesi, tarihinin en ağır enerji krizlerinden birini yaşıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ UZUN SÜRELİ OLABİLİYOR

Ülke genelinde termik santrallerin büyük kısmı yakıt eksikliği ve eskiyen altyapı nedeniyle devre dışı kalırken ulusal elektrik şebekesi (SEN), 2026'da birden fazla kez tamamen çöktü.

Günlük elektrik kesintileri sıklıkla 12 saati aşıyor, bazı bölgelerde ise 20-70 saate kadar ulaşabiliyor.

ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLAR KULLANILIYOR

Bu kriz, Küba sokaklarını da dönüştürüyor.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle geleneksel araçlar, büyük ölçüde yerini küçük elektrikli üç tekerlekli araçlara bıraktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YAYGINLAŞTI

Yüz binlerce Kübalı, bu uygun fiyatlı elektrikli araçları hem yolcu taşımacılığı hem de yük nakliyesi için kullanıyor.

Özellikle Havana'da bu araçların, sokaklarda dakikalar içinde birden fazla örneğini görmek mümkün.

GÜNEŞ PANELLERİ İLE BAĞIMSIZ ŞARJ ÇÖZÜMÜ

Elektrikli araçların en büyük sorunu, kesintili elektrik şebekesi nedeniyle şarj edilememesiydi.

Buna çözüm olarak Kübalılar, araçların üzerine güneş panelleri monte etmeye başladı.

Genellikle sürücü koltuğu üzerindeki çatı kısmına yerleştirilen 550-650 watt gücündeki paneller, araç hareket halindeyken doğrudan motora enerji verirken duraklarda da bataryayı şarj ediyor.

Bu sayede araçlar, ulusal şebekeye neredeyse hiç bağımlı kalmadan çalışabiliyor.