Kulisten sızdı: Taşacak Bu Deniz’e çok konuşulacak transfer geliyor

TRT 1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, müjdeyi duyurdu.

Dizi, oyuncu kadrosuna kattığı yeni isimle hikayenin vitesini artırmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde güçlü performansların sergilediği dizide, geçtiğimiz bölümlerde Adil'in Fadime gerçeğiyle yüzleşmesi ve Eleni’nin kaçırılmasıyla gerilim zirveye tırmanmıştı.

Tam bu kaosun ortasında hikayeye dahil olacak olan karakter, dengeleri değiştirecek.

CELİL NALÇAKAN DAHİL OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taşacak Bu Deniz dizisine yeni bir karakter geliyor.

Celil Nalçakan’ın hayat vereceği Timur Volkov karakteri, sadece bir iş insanı değil, ticaretin görünmeyen hatlarını kontrol eden stratejik bir figür olarak dengeleri değiştirecek.