20 Şubat 2025 Perşembe: Vizyondaki filmler

AA

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi "Maria" izleyiciyle buluşacak.

ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Paris'inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.

Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisiyle şekillenen yaşamını merkeze alıyor.

SUÇ TAKIMI: 2 PANTERA

Gerard Butler ve O'Shea Jackson'un başrollerini paylaştığı Suç Takımı 2: Pantera, gerilim ve aksiyon meraklılarının beğenisine sunulacak.

Christian Gudegast'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Big Nick'in, Avrupa'ya dönüp, elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşmesini konu ediniyor.

Yapım, 2018'de çekilen Suç Takımı filminin devamı olarak dikkati çekerken, elektrikli araçlarla gerçekleştirilen aksiyon dolu araba takip sahneleri ve başarılı oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor.

ACI GERÇEKLER

Mike Leigh'in yönettiği, Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin ve David Webber'in oynadığı "Acı Gerçekler", Londra'da yaşayan Black ailesinin hikayesini anlatıyor.

"Daima Mutlu" ve "Ömrümüzden Bir Sene" gibi filmlerinde insan ilişkilerinin karmaşıklığını mercek altına aldığı doğalcı tarzıyla tanınan usta yönetmen Mike Leigh, 6 yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor.

SON BİLET

Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli ve Hamdi Alkan'ın başrollerini paylaştığı "Son Bilet", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği film, tiyatro oyunu izlemek için karısı ve 9 yaşındaki oğluyla yola çıkan, aracına yüksek hızla gelen lüks bir aracın çarpması sonrasında eşini ve çocuğunu kaybeden adamın hikayesini odağına alıyor.

OY'UNA GELDİK

İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Aslan, Volga Sorgu, Levent İdem ve Zeynep Elçin'in rol aldığı "Oy'una Geldik", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Kazım Öz'ün yönetmenliğinde çekilen film, halkın çoğunluğunun sol görüşlü olduğu Ovacık kasabasında, sol partilerin ortak adayda uzlaşamaması sonucu sağ görüşlü bir partiden belediye başkanı seçilen Hıdır Diri'nin koltuğunu korumak için yaptıklarını konu ediniyor.

FAHRİNAYT

Bilal Çatalçekiç'in yönetmenliğini yapıp, başrolünde Çetin Altay, Melissa Yıldırımer, Açelya Elmas, Birgül Ulusoy ve Mansur Ark ile oynadığı "Fahrinayt" haftanın bir diğer komedi filmi olacak.

KUZGUN

Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur ve Selahattin Taşdöğen'in kamera karşısına geçtiği aksiyon türündeki "Kuzgun", Serkan Aygören yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

MASKELİ KAHRAMANLAR

Haftanın animasyonu "Maskeli Kahramanlar", sihirli şekilde antik Çin krallığı Sanxingdui'ye taşınan ve burada şehri korumak için renkli bir süper kahraman ekibinin yardımına ihtiyaç duyan Amerikalı yetim Charlie'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

RED VELVET HAPPİNESS DİARY: MY DEAR REVE1 UV İN CİNEMAS

Oh Yoon-Dong'un beyaz perdeye uyarladığı "Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas", Güney Koreli müzik grubu Red Velvet'in 10. yıl konseri ve grup üyelerinin hikayelerini konu ediniyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Abdullah Kırmızıkaya, Bahar Tutkum Ertok ve Belma Memati'nin rol aldığı, Mehmet Tan'ın filmi "Gudubet", ailede problemli gördüğü tüm kardeşlerini öldürüp ailenin mirasına tek başına sahip olmak isteyen bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Kemal Danacı'nın çektiği "Kara Neme 2", gittikleri kampta yaşanan cinayeti araştıran bir grup arkadaşı konu alıyor.

Osgood Perkins'in yönettiği ABD yapımı "The Monkey" ise çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığı ikiz kardeşlerin başına gelen olaylara odaklanıyor.