2025'te 180 kültür varlığının iadesi sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında yapılan çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin, 2025 bilançosunu paylaştı.

"2025 YILINDA TOPLAM 180 KÜLTÜR VARLIĞININ ÜLKEMİZE İADESİ SAĞLANDI"

Ersoy açıklamasında, şu sözlere yer verdi:

Kültürel mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızı 2025'te de somut sonuçlarla ortaya koyduk. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ederek ülkemize kazandırmaya devam ettik. Müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonlar titizlikle incelendi; uluslararası iş birlikleri ve hukuki süreçler kararlılıkla yürütüldü.



2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Uzun soluklu ve kararlı mücadelenin sonucu olarak; 2018-2025 yılları arasında ülkemize iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı.

YILIN EN DİKKAT ÇEKİCİ İADELERİNİ AKTARDI

İadesi sağlanan eserlere değinen Ersoy, şunları söyledi:

Yılın en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Bu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkımızın ziyaretine sunulmaktadır. İsviçre ile yürütülen iş birliği kapsamında, St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser ülkemize kazandırıldı.

"HER BİR İADE, KÜLTÜREL EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMANIN BİR GÖSTERGESİDİR"