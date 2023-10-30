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2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahipleri belli oldu

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahipleri belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini duyurdu.