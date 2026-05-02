Mersin’de güç savaşı: Halat çekme turnuvası nefes kesti

Mersin’in Silifke ilçesi, bu yıl uluslararası bir spor mücadelesine ev sahipliği yaptı. 2. Turan Cup Halat Çekme Turnuvası, farklı kıtalardan gelen sporcuların güç, denge ve dayanıklılıklarını test ettiği renkli görüntülere sahne oldu.

14 ÜLKEDEN 220 SPORCU SAHAYA ÇIKTI

Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 14 ülkeden yaklaşık 220 sporcu katıldı.

Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve çeşitli Afrika ülkelerinden takımlar yer aldı.

KUM ZEMİNDE ZORLU MÜCADELE

Erkekler, genç erkekler ve karışık kategorilerde yapılan karşılaşmalarda sporcular, zaman zaman kuma saplanarak büyük efor harcadı.

Tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen mücadelelerde takımlar, rakiplerini geriye çekebilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

25 TAKIM DERECE İÇİN YARIŞTI

Toplam 25 takımın mücadele ettiği turnuva, kıyasıya rekabetin yanı sıra dostluk görüntülerine de sahne oldu. Sporcular, zorlu zemine rağmen centilmence yarışarak izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

KARDEŞLİK VE DOSTLUK ÖN PLANDA

Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, organizasyonun büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Aldemir, sporun sadece rekabet değil aynı zamanda kültürel bir buluşma olduğunu vurgulayarak, “Farklı ülkelerden gelen sporcular burada dostluk kuruyor. Bu bizim için en değerli kazanım” dedi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Turnuvaya katılan Avrupa Halat Çekme Federasyonu Asbaşkanı ve Azerbaycan Federasyon Başkanı Elnur Şikaliyev de organizasyonun uluslararası spor ilişkilerine katkı sunduğunu ifade etti.

Etkinliğin her yıl daha geniş katılımla devam ettiği belirtildi.

Organizasyon yetkilileri, Turan Cup’ın gelecek yıl Kazakistan’da düzenleneceğini açıkladı.

Böylece turnuvanın farklı ülkelerde devam ederek uluslararası spor kültürüne katkı sunması hedefleniyor.