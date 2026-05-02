"Michael" vizyonda: Michael Jackson'un hastalığı neydi

Michael Jackson’ın hayatını konu alan yeni filmle birlikte, ünlü sanatçının yıllar içindeki fiziksel değişimi yeniden gündeme geldi.

Özellikle cilt rengindeki belirgin açılma, uzun süre kamuoyunda tartışma yaratmış ve Jackson’ın bilinçli olarak cildini beyazlattığı yönünde iddialara neden olmuştu.

Oysa sanatçı, bu değişimin kendi tercihi olmadığını, deride pigment kaybına yol açan bir hastalıktan kaynaklandığını defalarca dile getirmişti.

Peki; Michael Jackson ne hastasıydı? Cildini değiştiren hastalık neydi? İşte yanıtı...

Michael Jackson’ın yaşadığı hastalık, Vitiligo olarak bilinir. Bu hastalık, deriye rengini veren melanin pigmentinin kaybına neden olur ve ciltte açık renkli lekelerin oluşmasına yol açar.

Vitiligo, bulaşıcı olmayan ancak görünüm üzerinde belirgin değişiklikler yaratan bir cilt hastalığıdır.

Bağışıklık sisteminin pigment üreten hücrelere (melanositlere) zarar vermesiyle gelişir. Yani çoğu zaman otoimmün bir hastalık olarak kabul edilir.