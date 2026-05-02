Sakarya'da 508 yıllık Yunus Paşa Camii, zamanın izlerini taşıyor

Osmanlı’nın son dönem mimari izlerini taşıyan ve 508 yılı geride bırakan Yunus Paşa Camii, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde geçmişle bugünü buluşturmaya devam ediyor. Mimar Sinan’a atfedilen yapısıyla dikkat çeken cami, yüzyıllar boyunca birçok deprem ve doğa olayına rağmen ayakta kalmayı başararak hem ibadet hem de kültürel miras açısından önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN MİRAS

1516 yılında, Yavuz Sultan Selim’in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından yaptırılan cami, Osmanlı mimarisinin nadide örnekleri arasında gösteriliyor. Tarih boyunca farklı dönemlere tanıklık eden yapı, bulunduğu konum itibarıyla da bölgenin en önemli tarihi eserlerinden biri kabul ediliyor.

"KURŞUNLU CAMİİ" ADIYLA BİLİNİYOR

Halk arasında “Kurşunlu Camii” olarak da anılan yapı, kubbesinin kurşunla kaplanması ve taşların kurşun dolgu ile birleştirilmesi nedeniyle bu ismi aldı. Bu özel teknik, caminin dayanıklılığını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

YÜZYILLARA MEYDAN OKUYAN SAĞLAMLIK

Birçok deprem ve olumsuz doğa olayına rağmen yapısını koruyan cami, 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı. Yapılan çalışmalarda kurşun örtü kaplamaları ve pencere çatlakları onarılarak yapı yeniden ibadete hazır hale getirildi.

RESTORASYONLA YENİDEN İBADETE AÇILDI

Gerçekleştirilen rölöve ve restitüsyon çalışmalarının ardından cami yeniden ibadete açıldı. Yapının tarihi dokusu korunarak gerçekleştirilen restorasyon, ziyaretçilerin ilgisini yeniden artırdı.

TARİH VE KÜLTÜRÜN BULUŞMA NOKTASI

Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, yapının hem mimari hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını belirtti. Yılmaz, caminin yanında yer alan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının da bölgenin tarihsel kimliğini yansıttığını ifade etti.

TARAKLI'NIN YAŞAYAN TARİHİ

Yavuz Sultan Selim döneminden bu yana varlığını sürdüren Yunus Paşa Camii, sadece bir ibadethane değil; aynı zamanda Osmanlı’dan günümüze ulaşan bir tarih belgesi olarak görülüyor. Yapı, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.