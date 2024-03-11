96'ıncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri'nde (Akademi Ödülleri) kazananlar belli oldu.

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Bu yıl 96. kez sahipleriyle buluşan Akademi Ödülleri, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtıldı.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu, bu yıl dördüncü kez Jimmy Kimmel üstlendi.

Gözler Oppenheimer'daydı

Ödülleri sunmak için sahneye çıkan yıldızlar arasında ise Lupita Nyong'o, Rita Moreno, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Catherine O'Hara, Michael Keaton gibi isimler yer aldı.

2024 Oscar Ödülleri için toplam 13 dalda aday gösterilen, Christopher Nolan'ın yönettiği "Oppenheimer" dikkatleri üzerine çekti.

Gazze'yi unutmadılar

Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.

Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.

İşte 2024 Oscar Ödülleri'nin kazananları: