Adile filminde Ayşen Gruda'yı Elif Nur Kerkük canlandıracak

BKM'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Çağan Irmak, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği filmin çekimleri devam ediyor.

Filmde Adile Naşit'in yaşamı üzerinden bir dönemin sinema ve tiyatro dünyası yeniden canlanırken, o dönemin simge oyuncularından biri olan Gruda da oyuncu Kerkük'ün yorumuyla beyaz perdeye taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda'nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirterek, "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz" ifadesini kullandı.

Ayşen Gruda ile 2018'de bir projede birlikte çalıştıklarını aktaran Kerkük,

."GERÇEK BİRİNİ CANLANDIRMAK KEYİFLİ"