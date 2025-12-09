İran'ın son 50 yılını anlatan kitap: Mehdiden Önce Devrimden Sonra İran

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İranlı Yazar Muhammed Berdibek’in, İran devriminin arka planını ve topluma yansımalarını anlatıldığı “Mehdiden Önce Devrimden Sonra İran” kitabı büyük ilgi görüyor.

Muhammed Berdibek kitabının devrim öncesi dönemde İran’daki siyasal eğilimlerin Pehlevî Hanedanlığı’nı nasıl sona erdirdiklerini ve devrim sonrasında hangi konular etrafında sistem içi, güç mücadelelerine giriştiklerini incelediğini ifade ediyor.

"İRAN'I ANLATMAYA ÇALIŞIRKEN MANZARA ÇOĞU ZAMAN KARMAŞIK"

“Mehdiden Önce Devrimden Sonra İran” kitabını anlatan Muhammed Berdibek, şu fideleri kullandı:

İran’ı anlamaya çalışırken karşınıza çıkan manzara çoğu zaman karmaşık, çok katmanlı ve ritmik bir bütündür. Sokakta yürüyen kalabalığın sloganını, devlet törenlerinde yükselen sesleri ya da seçim meydanlarının rengini belirleyen görünmez bir örgü vardır. Bu örgü; inanç, tarih, ideoloji ve siyasal çekişmelerin birbirine dolandığı eşsiz bir dokudur.

İRAN'DA GÜÇ KİMDE?

Peki İran’da güç kimdedir? Ve bu güç nasıl korunur, nasıl el değiştirir? İran siyasetinde 45 yılı aşkın süredir aynı sorular yeniden üretiliyor: Kayıp İmam’ın yetkisini kim kullanabilir? Velâyet-i fakihin sınırları nerede başlar, nerede biter? Hangi siyasal eğilim devletin derin damarına daha yakındır?

İRAN'DA ATILAN ADIMLARIN GÖRÜNMEZ AĞLARI

Ekonomide, dış politikada ve toplumsal hayatta görülen her dönüşümün, bu eğilimlerin arka plandaki mücadelesinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Berdibek, aktarımını şöyle südürdü:

İran’ın bugün attığı her adım, bazen yüzyılların inancına, bazen devrim sonrası yerleşen kültüre, bazen de çıkar gruplarının görünmez ağına dayanır.

"BU KİTAP SADECE TARİH ANLATISI DEĞİL BİR ÜLKENİN NASIL YÖNETİLDİĞİNİ, NEYİ NEDEN SAVUNDUĞUNU KAVRAYAN GÜÇLÜ BİR ANAHTAR"

Mehdiden Önce Devrimden Sonra İran, okuru tam da bu mücadelelerin merkezine götürüyor. Devrim öncesinin koalisyonlarından günümüzün hizip savaşlarına, Humeynî’nin kurduğu modelden Pezeşkiyan döneminin yeni dengelerine uzanan siyasal tabloyu hem bütünlüklü hem de anlaşılır bir çerçevede sunuyor. İran’ı anlamak isteyen herkes için bu kitap sadece tarih anlatısı değil, bir ülkenin nasıl yönetildiğini, neyi neden savunduğunu ve hangi hat üzerinden geleceğe ilerlediğini kavrayan güçlü bir anahtar…

MUHAMMED BERDİBEK KİMDİR?

1983 yılında Bingöl’de doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları bölümünde yaptı. Doktora öğrenimi, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. İyi derecede İngilizce ve Farsça bilmekle beraber orta derecede Arapça bilgisine sahiptir. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı.

Eserleri:

Belki de Dilimden Bu Şarkı Düşmez

Siyah Güzeldir

Bir de Bakmışsın Uzaklardasın

MEHDİDEN ÖNCE DEVRİMDEN SONRA İRAN

İlk Basım Tarihi: 01.12.2025

Baskı Sayısı: 1

Türü: Tarih

Sayfa Sayısı: 424

Boyut: 13,5 x 21 cm

Kapak Bilgisi: Amerikan Cilt, Bristol Kapak

Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı

Cilt Bilgisi: Ciltsiz

ISBN: 978-625-5695-38-3

Yayınevi: Ketebe

Yayın No: 1569