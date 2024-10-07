Altın Portakal'a Gülsen Tuncer damgası: Kefiyeyle katıldı Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu 'geleneksel kortej'le başlarken, korteje katılan usta sanatçı Gülsen Tuncer'in boynuna Filistin bayraklarının yer aldığı şal takması çok konuşuldu.

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DHA

Geçen sene iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenlenemeyen korteji, bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında klasik araçların yerine spor araçlarla yapıldı.

Kortejden paylaşılan renkli görüntülerde, usta oyuncunun taktığı şal dikkatlerden kaçmadı.

USTA SANATÇIDAN FİLİSTİN VURGUSU

Korteje katılanlar arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun 'Arsen Hanım'ı usta sanatçı Gülsen Tuncer, boynunda Filistin bayraklarının yer aldığı şal taktı.

Yaptığı açıklamada savaşı lanetlediğini söyleyen Tuncer, şu sözleri sarf etti:

Antalya'ya davet edildiğim gün çantama koyduğum ilk eşyam buydu. Festivaller, sanat ve dostluk için olmalı ve burada gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor.



Suriye, Filistin, Mısır, İran, Lübnan hepsi için gözümüzde yaş var; ama hayat devam ediyor. Onlar bizim komşularımız, onların hepsini kucaklıyorum.



Bu savaşları çıkaranları lanetliyorum. Barışın gelmesi için var gücümüzle çalışmalıyız.

MASKOTLARA YOĞUN İLGİ

Alana Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul, Filiz Akın, Sadri Alışık, Şener Şen gibi Yeşilçam sanatçılarının maskotları da katılırken, vatandaşlar maskotlara yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan, kortej için hazırlanan araçlara binmek için alana gelen sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin boyunlarına çiçeklerden yapılan kolyeler takıldı.

ÜNLÜ SANATÇILAR YER ALDI

Kortej de Cihat Tamer, Şahnaz Çakıralp, Salih Güney, Mehmet Özgür ve Necmettin Çobanoğlu gibi ünlü sanatçılar da yer alırken, aynı zamanda korteje 2019 yılında İstanbul'da Liverpool ile Chelsea takımları arasında oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında sahaya girip, sonrasında 1 yıl 8 ay hapis cezası alan 'Deli mi ne' sosyal medya hesabının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz da arkadaşlarıyla katılım sağladı.

Yol boyunca korteje katılan ünlü sanatçıları görmek için bekleyen vatandaşlara, sanatçılar tarafından çiçekler verildi.

SERHAT KILIÇ'TAN ÖZEL GÖSTERİ

Kortej, 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddelerini takiben Karaalioğlu Parkı içerisindeki eski belediye binası önünde sona erdi. Diğer yandan korteji takip eden tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş selam vermeye çalıştığı sırada yola düşerken, korteji izleyen bir araç da öndeki araca çarptı.

Festivalin açılış töreni, saat 19.00'da kırmızı halı töreniyle başlayacak. Oyuncu Sedef Avcı'nın sunumu ve oyuncu Serhat Kılıç'ın özel gösterisiyle renklendireceği açılış töreninde Başarı Ödülü ve Onur Ödülleri sahiplerini bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)