Bir zamanların ev temizliğinin vazgeçilmezi ot süpürgüler, artık birkaç ustanın elinde

Bir dönem her evin olmazsa olmazı olan ot süpürgeler, günümüzde teknolojik temizlik ürünleri karşısında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmadığı yıllarda ev temizliğinin temel aracı olan bu el emeği ürünler, Sakarya’da artık yalnızca birkaç usta tarafından üretiliyor. Coğrafi işaretli ot süpürgeler, ustaların aylar süren emeğinin ardından 100 ila 150 lira arasında alıcı buluyor.

ZAHMETLİ YOLCULUK: TARLADAN SÜPÜRGEYE

Ot süpürgelerin üretimi oldukça meşakkatli bir süreçten geçiyor. Süpürge otu; hasat edilmesi, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, boylanması, tek tek ayrılması, taslak haline getirilmesi, sapının hazırlanması ve dikişlerinin atılması gibi birçok aşamanın ardından son halini alıyor. Tamamı el işçiliğiyle üretilen süpürgeler, Sakarya’dan Türkiye’nin farklı şehirlerine gönderiliyor.

"ESKİDEN HER EVDE VARDI"

Meslekte 46 yılını geride bırakan Selahattin Burucuoğlu, geçmişle bugünü şöyle karşılaştırıyor:

Eskiden bu süpürgeler her evde vardı. Bahçede, balkonda, halı temizliğinde sıkça kullanılırdı. Şimdi alışık olanlar yine evinde bulunduruyor ama eskisi gibi değil. Robot süpürgeler çıktı, halılar yıkamacıya gidiyor. Bizim işimiz de doğal olarak azaldı.

"BİZ SON DEMLERİYİZ"

Ustalardan Şaban Boşluk ise mesleğin geldiği noktayı net sözlerle anlatıyor:

Eskiden fayans yoktu, bu süpürgelerle her iş görülürdü. Şimdi kullanım alanı daraldı. Bir süpürge eskiden iki ayda biterdi, şimdi üç yıl gidiyor. Talep yok, çırak yok. Eskiden 2 bin kayıtlı esnaf vardı, bugün 50-60 kişi kaldı. Bu meslek bitti gibi bir şey, biz son demleriyiz.

"SÜPÜRGE EVDEN ÇIKTI, DIŞARIDA KALDI"

Baba mesleğini sürdüren Yusuf Özbek ise ot süpürgenin artık yaşam alanının değiştiğine dikkat çekiyor: