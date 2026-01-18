Mudanya’da Epifani Bayramı kapsamında denizden haç çıkarma töreni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026’ncı yıl dönümü kapsamında Bursa’nın Mudanya ilçesinde dini tören düzenlendi. Tirilye Kültür Merkezi’nde (eski Panayia Episkepsis – Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) gerçekleştirilen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos adına Fener Rum Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos yönetti.

KORTEJ HALİNDE SAHİLE YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 4 saat süren ayinin tamamlanmasının ardından din adamları ve törene katılanlar, kortej eşliğinde Tirilye sahiline yürüdü. Sahilde, denizden haç çıkarma geleneği yerine getirildi.

SOĞUK VE DALGALI DENİZDE HAÇ İÇİN YARIŞ

Metropolit Maksimos Vgenopulos’un kurdeleye bağlı olarak denize attığı haç için tekneden 6 kişi, soğuk ve dalgalı denize atladı. Denize girenlerin ulaştığı haç, ritüelin ardından metropolit tarafından yeniden karaya çıkarıldı.

Sahildeki törenin ardından katılımcılar yeniden Tirilye Kültür Merkezi’ne geçti. Program, yöresel oyunların sergilenmesiyle sona erdi. Etkinliğe Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis de katıldı.