Ankara'da Ferdi Tayfur anısına 'Hatıran Yeter' konseri düzenleniyor

DHA

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un şarkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün çabalarıyla düzenlenen bir konserle yeniden sevenleri ile buluşuyor.

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'teki ölümünün ardından kendi şarkısının adındaki gibi "Hatıran Yeter Konseri" ile anılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da Ferdi Tayfur'un anısına özel bir konser düzenleniyor.

KONSER 21 NİSAN'DA

21 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek "Hatıran Yeter Konseri"nde; Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarını şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile solist Enver Merallı seslendirecek.

İkiliye İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da eşlik edecek.

UNUTULMAZ ŞARKILAR SEVENLERİ İLE BULUŞACAK

Gecede, Tayfur'un müzik kariyerine damga vuran eserleri seslendirilecek. "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Çeşme", "Seni Sevmek", "Huzurum Kalmadı", "Bana Sor" gibi unutulmaz şarkılar, Ferdi Tayfur'un sevenleri ile buluşacak.



