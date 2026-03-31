Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak mezarı başında anıldı

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs’ta verdiği konser programının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin usta sanatçısı Volkan Konak, ölümünün birinci yılında memleketi Trabzon’da anıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen anma programına sanatçının ailesinin yanı sıra Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile çok sayıda seveni ve hemşehrisi katıldı.

TÜRKÜLER VE ŞİİRLERLE YÜRÜDÜLER

Anma programı kapsamında ilçe merkezinde toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sanatçının türkülerini ve şiirlerini seslendirerek mezarlığa doğru yürüdü. Duygusal anların yaşandığı yürüyüşte, katılımcılar sanatçının eserleriyle onu bir kez daha andı.

MEZARINA KARANFİLLER BIRAKILDI

Mezarlıkta gerçekleştirilen törende Volkan Konak için dualar edildi. Sevenleri sanatçının mezarına karanfiller bırakarak saygılarını sundu. Program boyunca duygusal anlar yaşanırken katılımcılar, Konak’ın Karadeniz müziğine bıraktığı mirası vurguladı.