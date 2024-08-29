Antalya'da su altı kazısında 3 bin 600 yıllık hançer bulundu Kumluca'da dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen su altı kazısında bulunan yaklaşık 3 bin 600 yıllık gümüş perçinli tunç hançerin Girit-Minos uygarlığına ait olduğu belirlendi.

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DHA

Akdeniz'de tarihe ışık tutan yeni bir keşif yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında su altı kazısı yapıldı.

YENİ BİR KEŞİF YAPILDI

Yapılan kazıda, daha önce Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçelerini taşıyan batık gemi, denizin 50 metre derinliğinde bulunmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Akdeniz'de 2019'dan beri devam eden su altı arama kazılarında bu defa Anadolu tarihine ilişkin, gümüş perçinli tunç hançer bulundu.

3 BİN 600 YILLIK HANÇER BULUNDU

Uzmanların yaptığı değerlendirmede, yaklaşık 3 bin 600 yıllık hançerin Girit-Minos uygarlığına ait olduğu, batığın da Girit'e doğru yol aldığı sırada battığına işaret edildi.

BAKAN ERSOY AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, batığın ve hançerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Akdeniz'in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu.

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye'nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday.

Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)