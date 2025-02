Haberler



Antimatter rock grubu, Türkiye'de konser verecek Britanyalı progresif rock grubu Antimatter, 25. yılını kutlamak için çıktığı An Electric Evening Of Antimatter XXV – A Tour Celebrating 25 Years of Music başlıklı turnesi kapsamında Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak.