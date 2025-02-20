Antimatter rock grubu, Türkiye'de konser verecek

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Antimatter, 26 Şubat'ta IF Beşiktaş Performance Hall'da, 27 Şubat'ta ise Ankara Kulüp Müjgan'da konser verecek.

Mick Moss tarafından 1998'de kurulan topluluk, şarkılarıyla rock dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

SAHNE PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Bugüne kadar yayınladıkları 8 stüdyo albümü, sayısız turne ve sahne performanslarıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan grup, klasikleşmiş parçaların yanı sıra sahne performanslarıyla şarkılarını Türkiye'deki konserlerinde dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Konserin biletlerine Biletix ve Bubilet üzerinden ulaşılabilir.

GRUP HAKKINDA...

Antimatter, Mick Moss ve Anathema'dan ayrılan Duncan Patterson tarafından 1997 yılında kurulmuş gruptur. Müzikleri oldukça depresif olmakla birlikte Anathema bir ağaçsa Antimatter da bunun dallarından biridir. İkili birlikte Saviour, Lights Out ve Planetary Confinement albümlerini yayınlamıştır.