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Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı, film yeni yılda vizyonda olacak

Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı, film yeni yılda vizyonda olacak Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık yaşamını ve eserlerini ele alan filmin çekimleri, bugün Sivas'ta başlayacak. Film şimdiden merak konusu oldu. Buna göre film yeni yılda sinemaseverlerle buluşacak.