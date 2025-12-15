Avatar 3 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Avatar: Ateş ve Kül vizyon tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

James Cameron’ın yönettiği ve Pandora adlı hayali gezegende geçen epik bilim-kurgu serisi Avatar, 3. kez beyazperdede olacak.

Avatar: Ateş ve Kül adıyla vizyona girecek olan film, serinin planlanan dört filminden üçüncüsü olacak.

İlk olarak 2009'da çekilen Avatar için nefesler tutuldu.

Film tutkunları, Avatar 3 için geri sayıma başladı.

Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

Peki; Avatar 3 ne zaman çıkacak? Avatar: Ateş ve Kül çıktı mı, ne zaman vizyonda? Konusu ne olacak? İşte ayrıntılar...

AVATAR: ATEŞ VE KÜL NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

Avatar: Ateş ve Kül filmi Türkiye'de 19 Aralık’ta vizyona girecek.

AVATAR 3 KONUSU

Film, Suyun Yolu’nda yaşanan olayların ardından Pandora’ya geri dönüyor ve bu kez “Kül Halkı” olarak bilinen yeni bir Na’vi kabilesini tanıtıyor.

Jake ve Neytiri’nin ailesi, yaşadıkları büyük kaybın ardından ayakta kalmaya çalışırken savaş daha da büyüyor.

Sam Worthington ve Zoe Saldana başta olmak üzere serinin tanıdık oyuncuları yeniden kadroda yer alıyor.

Kate Winslet ve Cliff Curtis de bu filmde tekrar izleyici karşısına çıkıyor.