Kahramanmaraş'ta 6 asırlık çarşıda semerciliğin son nöbetçisi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Semerciler Çarşısı’nda, 20 metrekarelik dükkânında mesaisini sürdüren 69 yaşındaki Ali Özen, semercilikle çocuk yaşta tanıştı. Henüz 8-9 yaşlarındayken dayısının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Özen, aradan geçen yaklaşık 60 yıla rağmen aynı dükkânda üretimine devam ediyor.

Bir zamanlar çarşı boyunca sıralanan semerci dükkânlarından geriye neredeyse yalnızca kendisinin kaldığını söyleyen Özen, mesleğini sürdürmenin hem gururunu hem de hüznünü yaşadığını dile getiriyor.

TRAKTÖR GELDİ, SEMER GERİYE DÜŞTÜ

Semerciliğin ata yadigârı bir meslek olduğunu vurgulayan Ali Özen, tarımda modern araçların yaygınlaşmasıyla birlikte mesleğin giderek unutulduğunu belirtiyor. Eskiden yoğun talep gören semerlerin artık yalnızca kırsal kesimde sınırlı bir ihtiyaca karşılık geldiğini ifade eden Özen, “Bu çarşı yukarıdan aşağıya semerciydi. Şimdi neredeyse kimse kalmadı.” diyor.

SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİM YAPILIYOR

Semerlerin konfeksiyon ürünü gibi standart ölçülerde olmadığını anlatan Özen, her hayvana özel ölçü alındığını ve bu nedenle üretimin çoğunlukla sipariş üzerine yapıldığını belirtiyor. Az sayıda hazır semer bulundurduklarını aktaran usta, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illere de ürün gönderdiklerini söylüyor.

"BİZDEN SONRA BU MESLEK BİTECEK

Yıllar içinde 4-5 çırak yetiştirdiğini ancak işlerin azalması nedeniyle hepsinin mesleği bıraktığını dile getiren Özen, semerciliğin geleceğine dair umutlu konuşamıyor.

“Ben bu işi bıraktığımda yapacak kimse kalmayacak ve zamanla tamamen unutulacak.” diyen Özen, teknolojinin gelişmesiyle birlikte semerciliğe olan ihtiyacın neredeyse ortadan kalktığını ifade ediyor. Oğlunun zaman zaman dükkâna geldiğini ancak mesleği sürdürme ihtimalinin zayıf olduğunu da ekliyor.

Semerciliğin tamamen kaybolmaması için gücü yettiğince çalışmayı sürdüreceğini belirten Ali Özen, sağlığı el verdikçe dükkânının kepengini her sabah açmaya devam edeceğini söylüyor.