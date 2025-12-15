Bursa'da matematiği dokunarak anlatacak müze

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Ortaokulu’nda görev yapan ve 19 yıllık meslek hayatı bulunan matematik öğretmeni Ersin Öztürk’ün matematik müzesi fikri, 2021 yılında katıldığı bir seminer öncesinde yaptığı hazırlıklarla şekillendi. Yerli ve yabancı matematik kaynaklarını inceleyen Öztürk, sunumun ardından okulunda matematik olimpiyatları üzerine kurs açtı.

Kursa katılan öğrencilerle birlikte Aydın’daki Tales Matematik Müzesi’ni ziyaret eden Öztürk, bu deneyimin ardından matematiği somutlaştıran bir müzeyi Orhangazi’de kurmaya karar verdi.

SOYUTTAN SOMUTA UZANAN 60'A YAKIN MATERYAL

Müze fikrini hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Öztürk, 4 yılı aşkın sürede yaklaşık 60 farklı matematik materyali biriktirdi. Çarpanlara ayırma, özdeşlikler, Galton kutusu, Klein şişesi, topolojik düğümler, soyut matematik örnekleri ile 19. yüzyılda popüler olan bulmaca ve oyunlar, müzede yer alacak başlıca materyaller arasında bulunuyor.

2026'DA AÇILMASI PLANLANIYOR

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu ve Orhangazi Belediyesi arasında imzalanması planlanan protokolün ardından müzenin kurulum çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça anlatımlarla ziyaretçilere sunulacak müzenin, 2026 yılı içerisinde açılması planlanıyor.

"MATEMATİĞİ HİSSEDEREK ÖĞRENSİNLER İSTEDİK"

Ersin Öztürk, matematiğin öğrenciler için kimi zaman zor ve korkutucu bir ders olarak algılandığını belirterek müzenin, bu algıyı değiştirmeyi amaçladığını söyledi.

“Öğrencilerin matematiği dokunarak, hissederek ve yaşayarak öğrenmesini istiyoruz. Müzemiz, milattan önce 3 bin yılından günümüze kadar uzanan yaklaşık 5 bin yıllık matematik tarihini somut örneklerle anlatacak.” diyen Öztürk, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar birçok konunun müzede yer alacağını ifade etti.

110 BAŞLIKTA MATEMATİK YOLCULUĞU

Müzede toplam 110 başlık altında matematik konularının ele alınacağını aktaran Öztürk, bunların 55-60’ının somut materyallerle, kalan başlıkların ise afiş ve posterlerle anlatılacağını söyledi:

"Amacımız, matematiğin günlük hayatta nerelerde kullanıldığını göstermek. Tahtada öğrenilen bilgilerin yaşamla nasıl örtüştüğünü ziyaretçilere sunmak istiyoruz."

"TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI MATEMATİK MÜZESİ OLACAK"

Müze fikrinin oluşum sürecinde birçok matematik öğretmeninin katkı sunduğunu belirten Öztürk, yurt içi ve yurt dışındaki matematik müzelerini de inceleyerek çalışmalarını geliştirdiğini kaydetti.

Açıldığında Türkiye’nin en kapsamlı matematik müzesi olacağını düşündüğünü ifade eden Öztürk, projeye destek veren Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü, Orhangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu yöneticilerine teşekkür etti.