Bayburt’un son tandır ustası: Bu zanaat ölmesin

Bayburt’ta 57 yaşındaki Recai Purutoğlu, yarım asra yaklaşan meslek hayatında çamura şekil vererek tandır üreten kentteki son ustalardan biri. Dedesinden babasına, babasından kendisine miras kalan zanaatı 3 kuşaktır sürdüren Purutoğlu, mesleğin yok olmaması için varını yoğunu devretmeye hazır olduğunu söyledi: "Yeter ki bu zanaat ölmesin."

ÇOCUK YAŞTA MESLEĞE ADIM ATTI

Purutoğlu, çocuk yaşlarda babasının yanında tandır ustalığına başlamış ve yıllar boyunca öğrendiği mesleği özenle devam ettirmiş. Geleneksel yöntemlerle ürettiği tandırlar Türkiye’nin dört bir yanına gönderilirken, yurt dışından da sipariş alıyor.

ELEMAN YETİŞTİRME ARZUSU

Tandırcılığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Purutoğlu, en büyük isteğinin mesleğe eleman kazandırmak olduğunu dile getirdi:

Yok oluyoruz, gidiyoruz, bitiyoruz. Eleman yetiştirmeyi canıgönülden istiyoruz. Bu mesleği öğreteceğim insana bütün varımı devredeceğim, tek şartla; mesleği ölene kadar devam ettirecek.

MEŞAKKATLİ VE AŞAMALI BİR ZANAAT

Tandır yapım sürecinin birçok aşamadan oluştuğunu anlatan Purutoğlu, işin zorluklarını şöyle özetledi:

Toprağın yataktan çıkarılması ve işlenmesi,

Çamurun harmanlanması, mayalanması ve yoğrulması,

Fitillerle tandırın santim santim yükseltilmesi.

Purutoğlu, her tandırın boyuna göre üretim süresinin değiştiğini belirterek, "Büyük tandır 5-6 gün, küçük tandır 4 gün, daha büyük olanlar 7 gün sürüyor. Gogolu ve hetircek dediğimiz yuvalar yapılıyor, kurumayı bekliyoruz. Kuruduktan sonra vatandaşlara nasıl kullanılacağını anlatıyoruz." dedi.

ANADOLU'NUN KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA KARARLILIĞI

Ömrünü adadığı mesleğini ayakta tutabilmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Purutoğlu, tandırcılığın Anadolu’nun kültürel mirası olduğunu belirterek sözlerini tamamladı:

"Ahiliği, esnaflık anlayışını, Anadolu’yu öldürdüğümüz gibi bu mesleği de öldürmeyelim."