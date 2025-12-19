Cezayirli Hasan Paşa Köşkü gün yüzüne çıkarılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyü Kule mevkisinde, Troya Tarihi Milli Park alanı sınırları içinde yer alan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü’nde kazılar, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Uysal’ın bilimsel sorumluluğunda ve Troya Müzesi uzmanlarından oluşan ekip tarafından sürdürülüyor. Hazine mülkiyetindeki 1106 metrekarelik alanda yer alan köşk ve çiftlik yapıları, Osmanlı dönemine ışık tutan önemli kalıntılar barındırıyor.

GÖZETLEME KULESİ VE YAPI KALINTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Köşkten günümüze ulaşan en belirgin yapı olan Hasan Paşa Kulesi, yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve kare planlı mimarisiyle dikkat çekiyor. Taş duvarlı ve alçı sıvalı kulenin köşelerinde sekizgen gözetleme mevzileri bulunuyor. 2025 yılı kazı çalışmalarında kulenin güneyinde yer alan alanlarda yapılan çalışmalarda yapı kompleksine ait duvarlar, çevre duvarı, tonozlu giriş yapısı, taş döşeli yollar ve çeşitli mekânlar açığa çıkarıldı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÇOK SAYIDA BULUNTU

Kazılar sırasında Osmanlı dönemine ait seramik parçaları, sikkeler, demir aksamlar, ithal seramikler, Maydos tuğlaları ve devşirme mimari parçalar gün yüzüne çıkarıldı. Elde edilen buluntuların, yapının işlevi ve dönemsel kullanımı hakkında önemli bilgiler sunduğu belirtildi.

"ÇANAKKALE, TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Kazı alanında incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale’nin Türk denizcilik ve deniz harp tarihi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Osmanlı donanmasının ilk tersanesinin bu topraklarda kurulduğunu hatırlatan Toraman, Cezayirli Hasan Paşa’nın da bölgeyle yakından ilgilenerek burada şahsi bir çiftlik oluşturduğunu ifade etti.

"BU MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK GÖREVİMİZ"

Tarihi eserlerin zamanla tahrip olduğunu belirten Vali Toraman, bu yapıları koruma ve ihya etme sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Köşkün yalnızca kuleden ibaret olmadığını, çevresinde bir yapı kompleksi bulunduğunu vurgulayan Toraman, bu nedenle kazı çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi.

KAZILAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA SÜRECEK

Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Toraman, “Bu yıl zorlu şartlara rağmen yoğun bir çalışma yapıldı ve çiftliğin avlusu ile müştemilatları ortaya çıkarıldı. Daha kazılacak alanlar var. İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.