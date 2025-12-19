Erzurum’da 5 asırlık manevi miras yeniden hayat buldu: 1001 Hatim başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık beş asır önce Pir Ali Baba tarafından başlatıldığı kabul edilen “1001 Hatim” geleneği, Erzurum’da her yıl aynı inanç ve kararlılıkla sürdürülüyor. Şehrin afet, musibet ve belalardan korunması amacıyla yapılan program kapsamında, bir ay boyunca her yaştan vatandaş Kur’an-ı Kerim hatmi indiriyor. Geçtiğimiz yıl bu çerçevede Erzurum genelinde 75 binden fazla hatim okundu.

HATİMLER CAMİLERDE, BAŞLANGIÇ PİR ALİ BABA TÜRBESİ'NDE

1001 Hatim programı, camilerde sabah namazıyla birlikte hatimlerin okunmasıyla başlarken, geleneksel açılış bu yıl da Dutçu köyü yakınlarında bulunan Pir Ali Baba Türbesi’nde gerçekleştirildi.

19 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek programın sonunda, 16 Ocak 2026’da toplu dua yapılacak.

TEMSİLİ TÖRENLE GE.ÇMİŞ CANLANDIRILDI

Pir Ali Baba Türbesi’ndeki törende, tekbirler eşliğinde atlar üzerinde Kur’an-ı Kerim okuyan hafızlar, Pir Ali Baba’nın yaşadığı dönemde şehri dolaşarak hatim okuduğu rivayetini temsili olarak canlandırdı. Hafızların hilal düzeni oluşturarak ellerindeki cüzlerle okudukları ayetler, geleneğin bu yılki başlangıcını simgeledi.

"BİN BİR HATİM, ERZURUM'UN MANEVİ KALESİDİR"

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un sadece fiziki yapılarla değil, manevi değerlerle de korunduğunu vurguladı. Sekmen, “Bu şehir Kur’an’la kuşatılmış, dua ile muhafaza edilmiştir. Bin bir Hatim, Erzurum’un semaya açılan elleridir; bu kadim beldenin iman nöbetidir. Yaklaşık beş asırdır bu topraklarda Kur’an susmamış, hatim zinciri kopmamıştır” ifadelerini kullandı.

"ERZURUM VE SARAYBOSNA'DA İKİNCİ BİR KUR'AN AYI YAŞANIYOR"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise konuşmasında, 1001 Hatim geleneğinin İslam dünyasında eşine az rastlanır bir uygulama olduğunu belirtti. Çiftçi, “Ramazan ayı Kur’an ayıdır; ancak Erzurum’da ve Saraybosna’da yılın başka bir döneminde de adeta ikinci bir Kur’an ayı yaşanıyor. Bu gelenekle şehrimizin manevi bir zırha büründüğüne inanıyoruz” dedi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Pir Ali Baba Türbesi’ndeki törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın duasının ardından türbe ziyaretiyle sona erdi.