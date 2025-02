Cannes’da Juliette Binoche rüzgarı; jüri başkanlığını üstelenecek

Haber Merkezi

Juliette Binoche, bu yıl düzenlenecek 78. Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek. 78. Cannes Film Festivali'nde ana yarışma bölümünün diğer jüri üyeleri ise henüz açıklanmadı.

JULIETTE BINOCHE KİMDİR

Juliette Binoche 24 yaşında oynadığı, Milan Kundera'nın romanından uyarlanan Philip Kaufman'ın yönettiği Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (The Unbearable Lightness of Being) adlı filmle tanındı. 1993 yılında yönetmen Kieslowski'nin Üç Renk üçlemesinin ilk filmi olan Üç Renk: Mavi'de başrol oynadı. 1994 yılında, önceki yıl Catherine Deneuve'e verilen Sezar Ödülü'nü aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Binoche, İngiliz Hasta filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını da kazanan oyuncu ayrıca, 2010 yılında 'Aslı Gibidir' filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

40 YILLIK OYUNCU

Juliette Binoche 40 yıllık oyunculuk kariyerine 70 film sığdırdı. Kariyeri boyunca Michael Haneke, David Cronenberg, Abel Ferrara, Olivier Assayas, Leos Carax, Claire Denis, Amos Gitaï, Hirokazu Kore-eda ve Hou Hsiao-hsien gibi uluslararası çapta prestijli yönetmenlerle çalışan Binoche, Cannes Film Festivali'ndeki ilk çıkışını André Téchiné'in 1985 tarihli 'Randevu' isimli filmiyle yaptı