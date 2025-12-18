Türkiye’nin doğal mirası güvence altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde doğal miras olarak kabul edilen 10 bin 503 anıt ağaç ile 319 mağara tescillenerek koruma altına alındı.

ANIT AĞAÇLAR TEK TEK TESCİLLENİYOR

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarla, bulundukları bölgenin tarihi, kültürel ve folklorik kimliğinde önemli yere sahip anıt ağaçların tespiti ve tescili sürdürülüyor. Tescil edilen ağaçlar yalnızca kayıt altına alınmakla kalmıyor, aynı zamanda düzenli bakım ve koruma programına da alınıyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, bugün itibarıyla Türkiye genelinde Bakanlığın yetki alanında bulunan tescilli anıt ağaç sayısı 10 bin 503’e ulaştı.

ANIT AĞAÇLAR DÖRT KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Anıt ağaçlar; taşıdıkları özelliklere göre boyutsal, tarihi, folklorik ve mistik olmak üzere dört ana grupta sınıflandırılıyor.

Tarihi anıt ağaçlar, geçmişte yaşanan önemli olaylara ya da şahsiyetlere tanıklık eden ağaçları kapsarken; mistik anıt ağaçlar, dini inançlar doğrultusunda yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ağaçlardan oluşuyor. Folklorik anıt ağaçlar ise yöresel geleneklerin, toplumsal olayların veya hafızalarda yer eden anıların merkezinde yer alan ağaçlar olarak öne çıkıyor.

Boyutsal anıt ağaçların tespitinde ise yaş, gövde ve tepe çapı ile boy uzunluğu gibi kriterler dikkate alınıyor.

REHABİLİTASYON VE SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Tescil işlemlerinin ardından anıt ağaçlar için kapsamlı rehabilitasyon ve bakım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, gövde ve tepe tacında bulunan zararlı mantarlar, ökseotları, sarmaşıklar, kuru ve hastalıklı dallar temizleniyor. Ağaçlara zarar veren tel, ip, kablo ve tabela gibi yabancı unsurlar da ortamdan uzaklaştırılıyor.

Mantar ve bakteri kaynaklı hastalıkların tespit edildiği ağaçlarda budama sonrası dezenfekte işlemleri uygulanırken, kalın dalların kesiminde kabuk zararını önlemek için aşamalı kesim yöntemi tercih ediliyor. Kesim yüzeyleri ise çürümeye karşı aşı macunu ile kaplanıyor.

KÖK GELİŞİMİNE ÖZEL DESTEK

Rehabilitasyon sürecinde, ağaçların kök boğazı çevresindeki beton, asfalt ve parke gibi yapay sert zeminler dikkatlice kaldırılıyor. Ardından toprak takviyesi yapılarak kök gelişimini destekleyen uzun süreli salınımlı gübre ve besin uygulamaları gerçekleştiriliyor.

TESCİLLİ MAĞARA SAYISI 319'A ULAŞTI

Öte yandan, Türkiye genelinde farklı statüler altında bulunan ve henüz yeterince tanınmayan mağaraların da “tabiat varlığı” olarak tescillenmesi amacıyla çeşitli bölgelerde projeler yürütülüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, tabiat varlığı olarak tescil edilen mağara sayısı 319’a yükseldi.

Bakanlık, bu doğal oluşumların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.