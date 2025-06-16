CRR'de yapılan Makam ve Ritim konseri, müzikseverlerin büyük ilgisini topladı

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CRR konser salonu'nda her ay tarihe dair unutulmaz şarkılarıyla sahne alan Cemal Reşit Rey müzik topluluğu, dönemin son konserinde de müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Yüz yıl önce seslendirilen eserleri icra eden topluluk, Tanbur sanatçısı Şef Refik Hakan Talu'nun önderliğinde müzikseverlerin beğenisini toplayacak eserler icra etti.

Konserin son eserlerini, Bendir sanatçısı Serdar Bişiren ve Ferda Kartal'ın öğrencileri olan Geleneksel Bendir Akademi'nin mezun öğrencileri, 'Makam ve Ritim' adı altında icra ettiler ve izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattılar. Ritmin ne demek olduğunu ve müziğin ne kadar önemli bir parçası olduğunu adeta izleyiciye gösterdiler.