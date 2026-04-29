Adana'da sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltına alındı

Adana'da bir işletmede bekçi olarak çalışan şahsın tavuklarını yediği gerekçesiyle sahipsiz sokak köpeğine sopayla vurduğu o anlar kayda alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahıs gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K. (41), beslediği tavukları yediği iddiasıyla sahipsiz sokak köpeğine sopayla saldırdı.
Şüphelinin köpeğe sopayla vurduğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri Mehmet K.'yi gözaltına aldı.
Mehmet K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)