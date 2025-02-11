Devlet Sanatçısı Tekin Akmansoy'un vefatının üzerinden 12 sene geçti

AA

Gerçek adı Alptekin Akmansoy olan sanatçı, 20 Ocak 1924'te Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğdu. Usta oyuncu 12 yıl önce hayatını kaybetti. Akmansoy'un hayatına ve sanatına dair bazı bilgiler...

Akmansoy, babasının devlet memuru olması sebebiyle 1939'da 15 yaşındayken ailesiyle Ankara'ya taşındı.

Tiyatro kurslarına 17 yaşındayken katılan sanatçı, ilk profesyonel sahne deneyimini Necip Fazıl Kısakürek'in Para oyunuyla yaşadı.

Tiyatro kariyerine güçlü bir başlangıç yapan usta oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldığı 1947-1971'de birçok önemli oyunun kadrosunda yer aldı.

KIZI İLE YENİ PROJELER ÜRETTİ

Tekin Akmansoy; Küçük Şehir, Alın Yazısı, Othello, Hülleci, Ayak Bağı, Gök Taşı ve Bal Sineği'nin de aralarında bulunduğu pek çok oyunda oynadı. Sanatçı, TRT'de 1974'te başlayan "Kaynanalar" dizisinde, Kayserili uyanık iş adamını canlandırdı ve bu başarısını 2004'e kadar sürdürdü.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikle ilgilenen ve kariyerine bu alanda da katkı sağlayan sanatçı, kızı Arzu Akmansoy ile çeşitli projeler üretti.

Akmansoy, Kaynanalar dizisinin senaryosuna da imza attı. Usta oyuncu, 1974 yapımı Köyden İndim Şehire adlı komedi filminde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Perran Kutman ile bir araya geldi.

Kariyerine bir süre ara veren sanatçı, Sonradan Görmeler, Emret Muhtarım ve Beybaba adlı dizilerle televizyon ekranlarına geri döndü.

DEVLET SANATÇISI ÜNVANI ALDI

Tekin Akmansoy, 1988'de devlet sanatçısı ünvanını aldı. TRT'nin hazırladığı Meddah adlı yapımda 1988-2002'de tek başına birçok tiplemeyi canlandıran Akmansoy, 2006'da İki Aile dizisindeki Tahir Pamukçuoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sevim Hanım ile ilk evliliğini yapan ve bu evlilikten Alev Esen adlı kızı olan sanatçının, Meral Akmansoy ile gerçekleştirdiği ikinci evliliğinden de yönetmenlik yapan kızı Arzu Akmansoy dünyaya geldi.

ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Çok sayıda filmin yapımcılığını da üstlenen Akmansoy, 2011'de 2. Antalya Televizyon Ödülleri'nde, 2008'de ise 35. Altın Kelebek'te onur ödülüne değer görüldü.

Tedavi gördüğü hastanede, 12 Şubat 2013'te hayata veda eden Akmansoy'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Meral Akmansoy'un yanına defnedildi.

Akmansoy'un rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

Beybaba, Sonradan Görmeler, Mezarımı Taştan Oyun, Kanlı Feryat, İki Aile, Emret Bakanım, Emret Muhtarım, Kaderin Mahkumları, 501 Numaralı Hücre ve Kanlı Deniz...