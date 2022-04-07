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    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu

    Bilim insanları, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki Tanis fosil bölgesinde bir dinozorun bacağını buldu.
    • REUTERS
    • 07.04.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:57
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    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu

    Deri ile birlikte bulunan uzva sahip dinozorunDünya'ya çarpan dev bir asteroit nedeniyle yeraltına gömüldüğü açıklandı.Yani 66 milyon yıl önce dinozorların saltanatının sona erdiği ve memelilerin yükselişinin başladığı güne ait il gerçek kanıt bulunmuş oldu.

    Bilim insanları, 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit olayıyla bağlantılı ilk fosilin bulunduğunu açıkladı. Derisi ile birlikte bulunan dinozor bacağı şaşırtıcı bir şekilde korunmuş olarak tanımlandı.

    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu #1

    Neler yaşandığına dair fikir veriyor

    Söz konusu uzuv, ABD'de Kuzey Dakota'daki Tanis fosil sahasında bulunan bir grup kalıntı arasında yer alıyor ve dinozorların 66 milyon yıl önce saltanatı sona erdiğinde neler yaşandığına dair daha fazla fikir veriyor.

    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu #2

    Değerli olarak kabul ediliyor

    BBC, dinozorlar yeryüzünden silinmeden önceki son birkaç bin yılı bile kaydeden kayalarda çok az dinozor kalıntısı bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Tanis'in bu bulguları, araştırmacılar tarafından çok değerli olarak kabul ediliyor.

    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu #3

    Belgesellerde gösterilecek

    Bununla birlikte BBC, son üç yıl boyunca  belgesel yapımcısı ve evrimsel biyolog David Attenborough ile bir proje için Tanis sitesinde çekim yaptı. Belgeselde yer alan örneklerin çoğu ilk kez gösterilecek.

    Asteroit çarptığı andan itibaren iyi korunmuş canlıların diğer örnekleri arasında ise bir balık,kaplumbağa, boynuzlu bir triceratops ile  hala yumurtasının içinde bulunan bir pterosaur embriyosu yer alıyor.

    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu #4

    İyi korunmasındaki detay

    Diğer taraftan, bilim insanları 12 km genişliğindeki asteroidin ana çarpma bölgesinin Meksika Körfezi'nde bulunduğuna inanıyor. Kuzey Dakota'daki Tanis bölgesi ise Meksika Körfezi’nden yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ancak, kalıntıların neden bu kadar iyi korunmuş olduğu bir sır.

    Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu #5

    Bitki kalıntıları

    Araştırmacılar, Tanis'teki hayvan ve bitki kalıntılarının, yoğun yer sarsıntılarının yol açtığı nehir suyu dalgalarından bir tortu yığınına yuvarlanmış olabileceğini, ardından okyanus organizmalarının karadaki hayvanlarla katışmış olabileceğini söyledi.

     

     


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