Dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu

Bilim insanları, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki Tanis fosil bölgesinde bir dinozorun bacağını buldu.

Deri ile birlikte bulunan uzva sahip dinozorunDünya'ya çarpan dev bir asteroit nedeniyle yeraltına gömüldüğü açıklandı.Yani 66 milyon yıl önce dinozorların saltanatının sona erdiği ve memelilerin yükselişinin başladığı güne ait il gerçek kanıt bulunmuş oldu.

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit olayıyla bağlantılı ilk fosilin bulunduğunu açıkladı. Derisi ile birlikte bulunan dinozor bacağı şaşırtıcı bir şekilde korunmuş olarak tanımlandı.

Neler yaşandığına dair fikir veriyor

Söz konusu uzuv, ABD'de Kuzey Dakota'daki Tanis fosil sahasında bulunan bir grup kalıntı arasında yer alıyor ve dinozorların 66 milyon yıl önce saltanatı sona erdiğinde neler yaşandığına dair daha fazla fikir veriyor.

Değerli olarak kabul ediliyor

BBC, dinozorlar yeryüzünden silinmeden önceki son birkaç bin yılı bile kaydeden kayalarda çok az dinozor kalıntısı bulunduğunu bildirdi. Bu nedenle Tanis'in bu bulguları, araştırmacılar tarafından çok değerli olarak kabul ediliyor.

Belgesellerde gösterilecek

Bununla birlikte BBC, son üç yıl boyunca belgesel yapımcısı ve evrimsel biyolog David Attenborough ile bir proje için Tanis sitesinde çekim yaptı. Belgeselde yer alan örneklerin çoğu ilk kez gösterilecek.

Asteroit çarptığı andan itibaren iyi korunmuş canlıların diğer örnekleri arasında ise bir balık,kaplumbağa, boynuzlu bir triceratops ile hala yumurtasının içinde bulunan bir pterosaur embriyosu yer alıyor.

İyi korunmasındaki detay

Diğer taraftan, bilim insanları 12 km genişliğindeki asteroidin ana çarpma bölgesinin Meksika Körfezi'nde bulunduğuna inanıyor. Kuzey Dakota'daki Tanis bölgesi ise Meksika Körfezi’nden yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ancak, kalıntıların neden bu kadar iyi korunmuş olduğu bir sır.

Bitki kalıntıları

Araştırmacılar, Tanis'teki hayvan ve bitki kalıntılarının, yoğun yer sarsıntılarının yol açtığı nehir suyu dalgalarından bir tortu yığınına yuvarlanmış olabileceğini, ardından okyanus organizmalarının karadaki hayvanlarla katışmış olabileceğini söyledi.