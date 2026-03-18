Eskişehir’de tarihi kılıçlar dostluk için çarpıştı

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 30 kılıç ustası, Eskişehir’de düzenlenen HEMA (Tarihi Avrupa Savaş Sanatları) turnuvasında bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Tokat ve Balıkesir gibi şehirlerden katılan sporcular farklı kılıç disiplinlerinde yeteneklerini sergiledi. Finalde Ukrayna asıllı Eskişehir temsilcisi Danil Varchenko şampiyonluğa ulaştı.

TURNUVADA BİRLİK VE KÜLTÜREL MESAJLAR

Organizasyonu düzenleyen Konstantin Horkel, turnuvanın Türkiye’de HEMA ve geleneksel kılıç branşlarını bir araya getirdiğini belirtti:

Amacımız iki grubu bir araya getirip güzel bir müsabaka gerçekleştirmekti. Herkes kaliteli vakit geçirdi ve en önemlisi kazasız bir turnuva oldu.

TARİHİ KOSTÜMLER VE "CANLI TARİH"

Osmanlı dönemi canlandırmacısı Şakir Turan, el yapımı kostümlerin önemine dikkat çekti:

“Geleneksel canlandırmalarda dönemin ruhuna uygun kıyafetler giyiyoruz. Üstümde Özbek ve Türkmen çapanı var. Bu sayede tarih adeta canlanıyor.”

SADECE DÖVÜŞ DEĞİL, DESTEK DE VARDI

Katılımcılar arasında yer alan Mustafa Emre Gürleğen, arkadaşlarına destek vermek için turnuvaya katıldığını söyledi:

“Turnuvaya katılmasam da giyinip kuşanarak arkadaşlarımızı destekliyoruz. Keyfini çıkarıyoruz ve birlik ruhunu pekiştiriyoruz.”

İstanbul’dan gelen canlandırmacı Cem Tanyü, 18. yüzyıl Rus Preobrajenski alayı üniformasıyla turnuvaya katıldığını belirtti:

“Tarih canlandırmalarında olduğu gibi HEMA da dövüş sanatlarını yaşatıyor ve insanlara gösteriyor.”

KADIN DÖVÜŞÇÜLERE ÇAĞRI

Turnuvaya katılan tek kadın sporcu Büşra Habbağ, kadınları bu branşa yönelmeye davet etti:

“Daha fazla kadın dövüşçüye ihtiyacımız var. Eğer kılıç ve savaş sanatlarına ilginiz varsa gelin, ailemizi büyütelim.”