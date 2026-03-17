Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Çalınan 2 İznik çinisi Türkiye’ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi’nden çalınan 16. yüzyıla ait 2 İznik çinisinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Eserler, Ankara Etnografya Müzesi’nde güvenle sergilenecek.

ÇİNİLER MÜZAYEDE ÖNCESİ KURTARILDI

Bakan Ersoy, eserlerin İngiltere’de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken Türkiye’nin diplomatik ve hukuki girişimleri sonucu müzayededen çekildiğini belirtti. Çinileri elinde bulunduran kişinin eserleri iade etmeyi kabul ettiğini kaydeden Ersoy, sürecin Londra Büyükelçiliği ve Metropolitan Polis iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Ayrıca, eserlerin Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerine ait olduğunu bilimsel olarak ortaya koyan uzmanların katkısı vurgulandı. Bakanlık, bu süreçte “TraceArt” sistemi ile internet üzerinden kaçak kültür varlıklarını tarayarak eserlere ulaştı.

OSMANLI'NIN KUTSAL EMANET GELENEĞİ

Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler” sergisini ziyaret etti. Sergide, Kabe örtüleri, Kur’an-ı Kerim nüshaları ve seçkin eserler yer alıyor.

Bakan, Osmanlı sultanlarının Haremeyn’e hizmet anlayışını, kutsal beldelere duydukları derin sevgiyi ve bu hasretin Osmanlı sanatına nasıl yansıdığını anlattı. Surre alaylarıyla gönderilen hediyeler ve halkın armağanlarıyla kurumsallaştırılan hizmet geleneği, Osmanlı’nın manevi mirasını gözler önüne seriyor.

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞINA KARŞI KARARLI MÜCADELE

Ersoy, kaçak kültür varlıklarının geri kazanılmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Göreve geldiğimiz günden itibaren tarihi eser kaçakçılığına karşı attığımız kararlı adımlar, güçlü uluslararası iş birliği ağımız sayesinde bir kez daha sonuç verdi. Varisi olduğumuz her eserimizi asli sahiplerine iade edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bakan ayrıca, sergide yer alan 57 kıymetli eserin yanı sıra temsili Kabe canlandırmasıyla Osmanlı geleneğine gönderme yapıldığını, serginin ziyaretçilere geçmişi hatırlatma ve manevi değerleri anlama fırsatı sunduğunu vurguladı.