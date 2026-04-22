Eurovision’a boykot çağrısı: Binlerce sanatçı İsrail’in katılımına tepki gösterdi

Aralarında dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 1000’den fazla sanatçı ve kültür çalışanı, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na yönelik dikkat çeken bir boykot çağrısında bulundu. “No Music for Genocide” kampanyası kapsamında yayımlanan açık mektupta, İsrail’in yarışmaya katılımına sert tepki gösterildi.

AÇIK MEKTUP GENİŞ YANKI UYANDIRDI

“No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)” adlı kampanyanın internet sitesinde yayımlanan mektup, kısa sürede uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Metinde, sanatçılar ve kültür çalışanları Eurovision’un siyasi gerçekliklerden bağımsız düşünülemeyeceğini savundu.

EBU'YA "ÇİFTE STANDART" ELEŞTİRİSİ

Açıklamada, Avrupa Yayın Birliği’nin daha önce Rusya’yı Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yarışmadan menettiği hatırlatıldı. Aynı yaklaşımın İsrail için uygulanmamasının “tarafsızlık ilkesini zedelediği” ifade edildi.

"SANAT NORMALLEŞTİRME ARACI OLMAMALI"

Sanatçılar, Eurovision’un İsrail’in Filistin politikalarını “örtbas etmek ve normalleştirmek için kullanılmasına” karşı olduklarını belirtti. Açıklamada, kamu yayıncıları, sanatçılar ve organizasyon ekiplerinin boykota destek vermesi çağrısı yapıldı.

GAZZE VURGUSU VE SERT İFADELER

Mektupta, Gazze’de yaşananlara dikkat çekilerek, bölgede uzun süredir ağır insani kriz yaşandığı ifade edildi. Sanatçılar, bu süreç devam ederken kültürel etkinliklerin “sessiz kalamayacağı” görüşünü dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

Boykot çağrısına katılan isimler arasında Emmelie de Forest ve Charlie McGettigan gibi eski Eurovision kazananlarının yanı sıra Roger Waters, Macklemore, Peter Gabriel ile Massive Attack, Idles ve Kneecap da yer aldı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Açıklamada, sanatçıların kolektif gücüne vurgu yapılarak, “Sessiz kalmayı reddediyoruz, suç ortaklığını kabul etmiyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Metin, farklı sektörlerden aktörlere de benzer bir tutum sergileme çağrısıyla sona erdi.