Turistik Tuz Ekspresi 2026’nın ilk seferini yaptı: Çankırı yoğun ilgi gördü

Çankırı’da 1930’lu yıllarda “Tenezzüh Treni” olarak bilinen ve kısa süre hizmet verdikten sonra kaldırılan turistik demiryolu hattı, 2024 yılında yeniden canlandırılmıştı. “Turistik Tuz Ekspresi” adıyla hayata geçirilen proje, 2026 sezonuna da ilk seferiyle giriş yaptı.

Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, TCDD ve KUZKA iş birliğiyle yürütülen proje, bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

ANKARA'DAN 3 SAATLİK KEYİFLİ YOLCULUK

Ankara Garı’ndan hareket eden Turistik Tuz Ekspresi, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaştı. Yolcular, kentte protokol ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Ziyaretçiler daha sonra “kaya tuzunun başkenti” olarak bilinen Çankırı’da turistik programlarına başladı.

TUZ MAĞARASI VE TARİHİ ROTALAR İLGİ ODAĞI

Misafirler, yerin yaklaşık 150 metre altında bulunan ve dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olarak bilinen Çankırı Tuz Mağarası’nı gezdi.

Program kapsamında ayrıca Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi gibi kentin önemli tarihi ve kültürel yapıları da ziyaret edildi.

Tuz Mağarası’nı gezen ziyaretçilerden Fatma Türkkorur, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, “Hayatımda bu kadar büyük bir mağara görmemiştim” dedi.

Bir diğer ziyaretçi Gün Hoşezer ise Çankırı’yı ve turistik değerlerini beğendiğini ifade ederek, “Buraya gelmekte geç kalmışım, çok etkilendim” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Yetkililer, Turistik Tuz Ekspresi’nin 2026 sezonuna yoğun ilgiyle başladığını ve yıl boyunca benzer seferlerin bölge turizmine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.