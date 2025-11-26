Geçmişten günümüze Türk Müziğini yaşatan bir misyon

Türkiyenin ilk Türk Müziği İlkokulu Palet Türk Müziği ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, geçmişten günümüze Türk müziğinin bizlere bıraktığı mirası en güzel şekilde yaşatıyor. Ayrıca okul binasında yer alan Türkiye'nin ilk Türk Müziği müzesinde yer alan enstrümanlar ve bunları tanımak için gösterilen özen, müzikseverlerin gönüllerini fethedecek güzellikte. Sizler için Türkiye'de ilk olan Palet Türk Müziği ilkokulu'nun ve Türk Müziği müzesinin Kurucu Temsilcisine bazı sorular yönelttik.

Öncelikle Bize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz ? Yüce Gümüş kimdir?