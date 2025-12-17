Üniversite öğrencisi, Trakya’nın kaybolan tatlarını geleceğe taşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Arda Kocabaş, Trakya’nın zengin mutfak kültürünün kaybolmaması için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl başlattığı “Trakya Lezzet Envanteri” projesiyle ailesinin de desteğini alan Kocabaş, yöredeki köyleri tek tek gezerek unutulan yemekleri tespit etmeye başladı.

Bu kapsamda amatör bir kamera edinen Kocabaş, Trakya’nın farklı köylerinde yapılan çekimlerle yemeklerin hazırlanış sürecini kayıt altına aldı. Elde ettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan genç öğrenci, ilerleyen dönemde yöresel lezzetleri içeren bir kitap yayımlamayı planlıyor.

16 KÖY, 26 TARİF KAYDA GEÇTİ

Çalışmaları hakkında bilgi veren Kocabaş, Trakya mutfağının sanılandan çok daha zengin olduğunu söyledi. Bugüne kadar Trakya’nın 16 köyünde 26 yemeğin yapım aşamalarını belgelediğini belirten Kocabaş, hedefinin bölgedeki tüm köylere ulaşmak olduğunu dile getirdi.

“Bunlar benim kökenim” diyen Kocabaş, “Annemin, babamın, babaannemin yaptığı yemekler zamanla unutuluyor. Ben bu lezzetlerin kaybolmamasını istiyorum. Köylerde, şehir merkezlerine kıyasla çok daha fazla çeşit var.” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KAYBOLMA RİSKİ VAR"

Projenin Trakya turizmi açısından da önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Kocabaş, bölgede yaklaşık 500 köy bulunduğuna dikkat çekti:

"Sadece 16 köyden 26-30 tarif çıkabiliyorsa, tüm Trakya’da binlerce tarif olabilir. Bunların büyük kısmı önümüzdeki 5 yıl içinde yok olma riskiyle karşı karşıya."

Edirne’nin saray mutfağı geleneğinin köy mutfağına yansıdığını da araştırmalarında gözlemlediğini aktaran Kocabaş, bazı yemeklerin tarihsel yolculuğuna dair çarpıcı örnekler bulunduğunu belirtti.

SARAYDAN KÖYLERE UZANAN TATLAR

Bir köyde karşılaştığı “kuru erikli pilav” örneğini anlatan Kocabaş, saray mutfağında sıkça kullanılan kuru meyve ve sebzelerin köy yemeklerine de ilham verdiğini ifade etti. Bu tariflerin, sarayda çalışan ustalar aracılığıyla köylere taşınıp gelenek haline geldiğini düşündüğünü söyleyen Kocabaş, çalışmasının akademik araştırmalara da ışık tutabileceğini vurguladı.

ÇORBALARDAN TATLILARA GENİŞ BİR YELPAZE

Kocabaş, bugüne kadar karakabak, kaşıkbörek, alişke, laşka, ovmaç, erik aşı, Trakya tarhanası, sini mantısı, kışlık gözeme yufkası, cızlama, pita, kaçamak, brakana, peynir helvası, tarla muhallebisi, erikli pelte, sütlü patlıcan, kuru sebzeli pilav, kopriva, soğan yahnisi ve Edirne ciğeri gibi birçok lezzeti kayıt altına aldığını söyledi.

Genç gastronomi öğrencisi, bu çalışmayı ilerleyen yıllarda akademik çalışmalar ve kapsamlı yayınlarla daha da geliştirmeyi hedefliyor.