Genç yazarlardan yapay zeka ile bilim kurgu ve tasavvufu bir araya getiren roman: Vera

AA & Ensonhaber

Kurgusal evrende, insanın hayattaki yolculuğunun esas alındığı eserde, tasavvufi bir kavram olan nefsin mertebeleri gezegene benzetilerek okuyucunun beğenisine sunuldu.

Proje kapsamında 6 kitap ve bir internet ansiklopedisinin de edebiyatseverlere sunulması hedeflenirken, kitapta anlatılan mekan ve karakterler de yapay zekadan faydalanılarak görselleştirildi.

Psikoloji öğrencisi 21 yaşındaki genç yazar Haris Şerif Bahadır, "Vera: Ötenin Çağrısı"nın bir bilim kurgu roman serisinin ilk çalışması olduğunu söyledi.

Derin tasavvufi bir konuyu işleyen eserin nefsin mertebelerini ve insanın "seyru süluk" yolculuğunu anlattığını dile getiren Bahadır, şöyle devam etti:

Her yazarın bir bölümü kaleme aldığı kitapta "Haluk" karakterinin gezegenler arasındaki yolculuğunun konu alındığını aktaran Bahadır,

değerlendirmesini yaptı.

Haris Şerif Bahadır, Haluk adlı karakterin ilk gezegenden ikincisine yolcuğunu konu alan çalışmanın 6 kitaplık bir seri olmasını planlayarak yola çıktıklarını, son gezegene ulaşılmasıyla serinin tamamlanacağını ifade etti.

Kitabın aynı zamanda psikolojik bir inceleme olduğuna işaret eden Bahadır,

dedi.

Ekipteki herkesin projeye roman yazarak başlamak konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Bahadır, şunları kaydetti:

Evren çok geniş olduğu için her türlü projeye açık. Biz bunun yan kitaplarını da yazabiliriz, yan karakterlerin hikayelerini anlatan kitaplarını yazabiliriz. Bunun üzerinden ansiklopedik tarihi kitaplar da yazabiliriz. Gerçekten sonsuz ihtimal var ama net bir şekilde size 6 kitap geleceğini söyleyebilirim. Bunların dışında film ve çizgi roman da bekleyebilirsiniz. Biz romandan her şeyi çıkartabiliriz ama her şeyden roman çıkartamayız. O yüzden ilk başta romanla başlamayı tercih ettik. Kitabın sadece bir hikaye tecrübe etmiş olmak için değil, aynı zamanda insanın mağara gibi derin zihnine inmek için bir fırsat olarak görülmesini istiyorum. Ben kimim, ben neyim, ben nasıl şeylere sahibim ve 'nasıl bir potansiyeli içimde bulunduruyorum'u keşfetmek istiyorlarsa, bu kitap onlar için ideal bir fırsat.

Bahadır, romanda karakterin ismine de değinerek,

ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarlarından İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Esat Muhlis Bahadır, tek başına değil ekip olarak sanatsal bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, "Vera sadece bir kitap veya görseller değil, kurgusal bir evren." dedi.

Her insanın bir alem olduğundan yola çıkarak bir evren kurguladıklarını dile getiren Bahadır,

diye konuştu.

Bahadır, insanın içindeki yapıyı, duygularını, mantığını, bilgilerini anlatmak için bilim kurgu dilini seçtiklerini, kurguladıkları evrene dair referansları bilgisayara aktararak da yapay zeka ile görseller ürettiklerini anlattı.

Kitapla ilgili internet üzerinden gerçekleştirmek üzere çeşitli çalışmalar planladıklarını aktaran Bahadır,

değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Şükrü Mete Tutkun, eserde deneysellik peşinde olduklarına işaret ederek,

ifadelerini kullandı.

Romandaki karakterin içindeki ruha bakıldığında şu anki modern zamanın işlendiğinin görülebileceğini vurgulayan Tutkun,

dedi.

Tutkun, bazı yazarların okuyucunun çözmesi için metne çeşitli referanslar yerleştirdiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

Genç yazar Mahmut Zahid Akdağ, küçüklüğünden bu yana hep hayalinde kitap yazmak ve edebiyatla uğraşmak olduğunu belirterek, "Muhlis'in peşimizi bırakmamasıyla Allah'a şükür kitabı da bitirebildik, hayalimizi de gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Kitabı 2 ayda 800 sayfa olarak yazdıklarını, kısaltmak ve düzenlemek için de birkaç ay emek verdiklerini anlatan Akdağ,

ifadelerini kullandı.

Akdağ, gençlere hem öğrenmek hem de güzel vakit geçirmek için kitabı okumalarını tavsiye ederek,

görüşünü dile getirdi.

Sosyal projelerde çalışmalar yapan Ahmet Sırakaya ise kitabın tamamlanması için belirlenen tarihe 2 hafta kala 90 sayfa yazmasının istendiğini, projeye bu şekilde dahil olduğunu kaydetti.

Metaforlara dayanan bir hikaye anlattıklarının altını çizen Sırakaya,

Temeli tamamen tasavvufa dayanıyor ve bunu somutlaştırmak istediğiniz zaman bir malzemeye ihtiyacımız var. Bilim kurgu bunu sağlıyor. Oraya koyduğunuz her teknolojiyi, her sistemi, her lideri, her karakteri bir şeyle bağdaştırarak kurgulayabiliyorsunuz. Bilim kurgunun bu rahatlığı var.