Genç yeteneklerin sanat projeleriyle yarışacağı yarışmada 420 bin TL ödül dağıtılacak Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın toplam para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi.

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 35 yaş ve altındaki uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçılar resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlardaki çalışmalarıyla katılabilecek.

Genç sanat yarışmasında başarı ödülüne layık görülen 5 eser 35 biner lira, mansiyon ödülü alan 5 eser 17 biner lira, sergileme ödülü sahibi 20 eser ise 8 biner lira para ödülü kazanacak.

420 bin TL para ödülü

Öncü ve yeni eğilimlere yönelik üretimleri sanat dünyasıyla buluşturan yarışma kapsamında toplam 420 bin lira para ödülü verilecek.

Başvurular 19 Ağustos'ta

Yarışmanın başvuruları 19 Ağustos'ta başlayacak ve bir ay sürecek. Sanatçılar başvurularını e-Devlet bağlantılı internet adresinden çevrim içi yapacak. Yarışmanın şartnamesi de aynı adreste yer alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)