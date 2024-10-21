İlk Türk operası olarak bilinen Özsoy Operası, Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden sahnelenecek

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İlk Türk Operası olma özelliği taşıyan Özsoy Operası, sanatseverleri Anadolu'nun derinliklerinden gelen efsanevi bir yolculuğa çıkartıyor. Özsoy, ünlü Türk besteci Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenmiş ve hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin bir şölen sunuyor.

Özsoy'un hikâyesi Bir Cumhuriyet Şarkısı filmiyle bu cuma perdeye gelmeye hazırlanırken konser versiyonu ise AKM’de Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümüne özel olarak 29 ve 31 Ekim’de seslendirilecek.

ANADOLU'NUN GELENEKSEL MOTİFLERİ

Bu opera, Anadolu'nun geleneksel motifleriyle harmanlanmış etkileyici bir hikaye ile sanatseverleri adeta tarih ve mitoloji arasında bir köprü kurarak zaman ve mekân ötesine taşıyor.

Özsoy'un öyküsü, yalnızca bir aşk hikayesi değil; aynı zamanda cesaret, onur ve kahramanlığın destanı olmanın yanı sıra, izleyicilere destansı bir drama sunarak, sahnede muazzam bir işitsel deneyim yaşatıyor.

İLK DEFA 1934'TE SAHNELENDİ

Eserin ortaya çıkışı 1934 yılında İran Şah’ı Rıza Pehlevi’nin yapacağı Türkiye ziyaretine dayanmaktadır. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çok kısa bir sürede hazırlanmış ve 19 Haziran 1934 tarihinde ilk defa Ankara Halkevi’nde sahnelendi.

İran Şahı’nın çağdaş ve Batılı bir ülke olmak yolunda reformlara girişmesi ve bu yolda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de yaptığı değişiklikleri kendine model aldığı bilinmekte, Mustafa Kemal Atatürk’ün de Batı ile olduğu kadar komşu ülkeler, Balkanlar, Arap ülkeleri ve İran ile sağlam dostluk ilişkileri kurmak istemesi göz önüne alındığında Özsoy operası, iki ülke arasındaki bu yakınlaşma ve ittifakı onurlandırmak üzere sahnelenmiş bir eserdir.